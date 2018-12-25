Испанский футболист покинет «Барселону» свободным агентом

Испанский нападающийследующим летом покинет

Как сообщает El Mundo Deportivo, Мунир отказался продлевать контракт с каталонским клубом, который истекает следующим летом, и покинет команду в статусе свободного агента.

Отмечается, что Мунир не планирует оставаться в «Барселоне», так как хочет иметь регулярную игровую практику.

Интерес к футболисту проявляют испанские «Алавес», «Бетис», «Сельта», немецкий «Шальке», французский «Марсель», английский «Вест Хэм» и итальянский «Наполи».

Отметим, что прошлый сезон Мунир провел в аренде в «Алавесе».

В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей и 2 гола в футболке «Барселоны». 0