Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»

Немецкий специалистзаявил, что не задумывается о продлении контракта с

«Я не хочу забегать вперед, не думаю о новом контракте. На данный момент все хорошо, но все же я пока ничего не выиграл. Не следует думать о 2022 годе. Впереди еще долгий путь.

Если "Ливерпуль" что-то выиграет в этом сезоне, летом начнут говорить, что самое время уходить. Если мы ничего не выиграем, то тоже будут говорить, что мне нужно уйти», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Действующее соглашение 51-летнего Клоппа с «красными» истекает в 2021 году.

После 18 туров «Ливерпуль», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. 0