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    Клопп не думает о новом контракте с «Ливерпулем»

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что не задумывается о продлении контракта с «Ливерпулем».

    Юрген Клопп
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    «Я не хочу забегать вперед, не думаю о новом контракте. На данный момент все хорошо, но все же я пока ничего не выиграл. Не следует думать о 2022 годе. Впереди еще долгий путь.

    Если "Ливерпуль" что-то выиграет в этом сезоне, летом начнут говорить, что самое время уходить. Если мы ничего не выиграем, то тоже будут говорить, что мне нужно уйти», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Действующее соглашение 51-летнего Клоппа с «красными» истекает в 2021 году.

    После 18 туров «Ливерпуль», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. 0

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