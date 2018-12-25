«Урал» может принять «Спартак» в манеже

Ответный матч 1/4 финала Кубка России междуможет пройти в манеже.

Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Планируем играть 24 февраля со "Спартаком" на "Екатеринбург-Арене". Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до минус 15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже.

Но здесь есть еще такой момент. На 27 марта, если мы пройдем "Спартак", запланирован полуфинальный матч Олимп-Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с "Зенитом" и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми — всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на "Екатеринбург-Арене", но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше», — сказал Иванов, передает pravdaurfo.ru.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью (1:1). 0