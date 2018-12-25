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    «Урал» может принять «Спартак» в манеже

    Кубок России Футбол России Урал Спартак
    Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Спартаком» может пройти в манеже.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов
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    Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

    «Планируем играть 24 февраля со "Спартаком" на "Екатеринбург-Арене". Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до минус 15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже.

    Но здесь есть еще такой момент. На 27 марта, если мы пройдем "Спартак", запланирован полуфинальный матч Олимп-Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с "Зенитом" и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми — всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на "Екатеринбург-Арене", но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше», — сказал Иванов, передает pravdaurfo.ru.

    Напомним, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» и «Урал» сыграли вничью (1:1). 0

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