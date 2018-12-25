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    Гончаренко ждет Головина в бесплатную аренду

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Каково Головину сейчас в "Монако"? Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, — плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, — хороший.

    "Монако" надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды.

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    • Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал — даже не знаю, до какого уровня он может дорасти.

    Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!», — приводит слова Гончаренко Sport24. 0

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