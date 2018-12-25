Головин — в десятке худших трансферов Лиги 1 в 2018 году

Французское издание Le 10 Sport составило собственный список худших трансферов французских клубов в 2018 году.

Александр Головин goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В рейтинг вошел и полузащитник «Монако» Александр Головин, которого монегаски приобрели у ЦСКА за 30 миллионов евро.

В десяти матчах бывший хавбек «армейцев» сделал одну результативную передачу и получил красную карточку, за которую был дисквалифицирован на четыре игры.

Топ-10 худших трансферов по версии Le 10 Sport: Головин и Шадли (оба «Монако»), Стротман, Радоньич, Чалета-Цар (все «Марсель»), Салибюр («Сент-Этьен», Маолида («Ницца»), Гансо («Амьен»), Миязга и Уорис (оба «Нант»). 0