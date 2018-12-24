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    Васильев: У «Монако» глубокие проблемы

    Монако Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев​ рассказал о планах клуба по выходу из кризиса.

    Вадим Васильев
    Вадим Васильев
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    «Проблемы глубокие и я о них знаю. Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать. Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего», — цитирует российского функционера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Монако» занимает предпоследнее (19-е) место в Лиге 1 после 18 туров, набрав 13 очков. 0

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