Васильев: У «Монако» глубокие проблемы

Вице-президент​ рассказал о планах клуба по выходу из кризиса.

«Проблемы глубокие и я о них знаю. Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать. Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего», — цитирует российского функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Монако» занимает предпоследнее (19-е) место в Лиге 1 после 18 туров, набрав 13 очков. 0