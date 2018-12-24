«Ювентус» предложил хавбеку «Арсенала» 10 миллионов евро в год

Аарон Рэмзи
skysports.com
По информации источника, туринцы договорились с Рэмси и будет платить футболисту 10 миллионов евро в год. Полузащитник сможет подписать предварительный контракт уже в январе.
Больше валлийца в «Юве» будет получать только Криштиану Роналду (31 млн евро в год).
На сегодняшний день в тройку самых высокооплачиваемых игроков «бьянконери» также входят Пауло Дибала (7 млн) и Миралем Пьянич (6,5 млн).
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за «Арсенал» 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. 0