Кононов не планирует менять капитана до конца сезона

Главный тренер «Спартака»рассказал, кто стал инициатором идеи расставания с рядом игроков «красно-белых», а также заявил, чтоостанется капитаном команды.

Ранее появилась информация, что команду покинут Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.

«Инициатива была за главным тренером. За кем же еще? На совете директоров я сделал подробный анализ того, сколько у нас футболистов на каждую позицию. Разобрал тот период, который мы работали с командой, придя к выводу, что у нас много квалифицированных футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. И высказал свои мысли о том, кто должен идти с нами дальше, а с кем, на мой взгляд, нужно расстаться.

Совет директоров меня поддержал. Считаю это нормальным, делал так всегда. Так же было, например, в "Краснодаре". Мне же давать результат, я за него отвечаю.

Поговорить успел не со всеми. Футболисты сейчас в отпусках. После их возвращения с каждым пообщаюсь индивидуально. Вообще, такой совет директоров был впервые в моей тренерской карьере. Шел детальный разговор по каждому футболисту — и дубля, и второй команды, не говоря уже о первой. Все было очень тщательно и серьезно. Это произвело на меня впечатление.

Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс». 0