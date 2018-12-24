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    Кононов не планирует менять капитана до конца сезона

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, кто стал инициатором идеи расставания с рядом игроков «красно-белых», а также заявил, что Денис Глушаков останется капитаном команды.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    Ранее появилась информация, что команду покинут Сальваторе Боккетти, Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.

    «Инициатива была за главным тренером. За кем же еще? На совете директоров я сделал подробный анализ того, сколько у нас футболистов на каждую позицию. Разобрал тот период, который мы работали с командой, придя к выводу, что у нас много квалифицированных футболистов, которые не получают достаточно игровой практики. И высказал свои мысли о том, кто должен идти с нами дальше, а с кем, на мой взгляд, нужно расстаться.

    Совет директоров меня поддержал. Считаю это нормальным, делал так всегда. Так же было, например, в "Краснодаре". Мне же давать результат, я за него отвечаю.

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    • Поговорить успел не со всеми. Футболисты сейчас в отпусках. После их возвращения с каждым пообщаюсь индивидуально. Вообще, такой совет директоров был впервые в моей тренерской карьере. Шел детальный разговор по каждому футболисту — и дубля, и второй команды, не говоря уже о первой. Все было очень тщательно и серьезно. Это произвело на меня впечатление.

    Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы», — приводит слова Кононова «Спорт-Экспресс». 0

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