Каррера не планирует возвращаться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака»поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби.

«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.

Мое хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени.

Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще — было много работы», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году, а в октябре 2018-го покинул команду. 0