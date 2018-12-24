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    Каррера не планирует возвращаться в Россию

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.

    Мое хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени.

    Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще — было много работы», — цитирует Карреру «Чемпионат».

    Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году, а в октябре 2018-го покинул команду. 0

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