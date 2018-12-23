«Ювентус» определился с трансферными целями

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Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Именно «Юве» является главными кандидатом на Рэмзи, хотя ранее появлялись слухи о том, что игрок согласился перейти в «Интер».

Контракт футболиста с «Арсеналом» истекает в конце сезона. Также на него претендует ПСЖ.

Что касается Иско, то здесь туринцев отпугивает высокая цена трансфера — 80 миллионов евро.

27-летний валлиец в текущем сезоне провел 21 матч за «Арсенал» и забил два мяча при шести голевых передачах. 26-летний испанец в 18 матчах за «Реал» забил четыре года при одной голевой передаче. 0