Дубли Сона и Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

Лондонскийодержал гостевую победу над(6:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Фрагмент матча twitter.com/spursofficial 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей дубли на свой счет записали Сон Хын Мин (27-я, 61-я минуты) и Гарри Кейн (42, 74), еще по разу отличились Деле Алли (35) и Кристиан Эриксен (48).

За хозяев поля голами отметились Тео Уолкотт (21) и Гилфи Тор Сигурдссон (51).

«Тоттенхэм» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «шпоры» 26 декабря примут «Борнмут», а «ириски» в тот же день на выезде сыграют с «Бернли». 0