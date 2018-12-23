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    Дубли Сона и Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Эвертоном» (6:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

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    В составе победителей дубли на свой счет записали Сон Хын Мин (27-я, 61-я минуты) и Гарри Кейн (42, 74), еще по разу отличились Деле Алли (35) и Кристиан Эриксен (48).

    За хозяев поля голами отметились Тео Уолкотт (21) и Гилфи Тор Сигурдссон (51).

    «Тоттенхэм» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 24 очка.

    В следующем туре «шпоры» 26 декабря примут «Борнмут», а «ириски» в тот же день на выезде сыграют с «Бернли». 0

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