ЦСКА продлит контракт с Дзагоевым

Генеральный директор ЦСКАсообщил, что клуб ведет переговоры с полузащитником командыпо условиям нового контракта.

«Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Мы обсуждали трехлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учетом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет… Хотя все мы признаем, что Алан — очень сильный футболист, много пользы принес ЦСКА. Его важные голы трудно переоценить. Но такова правда жизни», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзагоев провел семь матчей в РПЛ, в которых отдал одну голевую передачу. 0