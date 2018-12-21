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    «Бавария» продлила контракт с руководителем клуба

    Бавария Футбол Германии Бундеслига Календарь Бундеслиги
    «Бавария» продлила контракт с председателем правления клуба Карлом Хайнцем-Руммениге.

    Карл-Хайнц Румменигге
    Карл-Хайнц Румменигге
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    Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».

    Контракт с Румменигге, который был рассчитан до 31 декабря 2019 года, продлили до конца 2021 года.

    «Мы очень рады досрочно продлить контракт с Карлом-Хайнцем Румменигге еще на два года — до 31 декабря 2021 года. На протяжении 16 лет он демонстрирует на этой должности высокий уровень профессионализма. Мы уверены, что это именно тот человек, который продолжит в течение следующих лет вести "Баварию" к успеху», — заявил председатель наблюдательного совета «Баварии» Ули Хенесс.

    Напомним, с 1993 года Руммениге был президентом «Баварии», а в 2002-м перешел на должность председателя правления клуба. 0

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