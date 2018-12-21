СМИ: Рэмзи согласился перейти в итальянский клуб

Итальянскийдостиг устной договоренности о подписании контракта с полузащитником

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Как сообщает La Repubblica, представители «Интера» на этой неделе провели переговоры с агентом Рэмзи и достигли договоренности о переходе игрока в летнее межсезонье.

«Нерадзурри» готовы платить Рэмзи 6-7 миллионов евро в год, учитывая то, что клубу не придется платить за трансфер игрока.

Издание также отмечает, что главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хотел бы видеть Рэмзи в команде уже зимой.

Напомним, «Арсенал» и Рэмзи не смогли договориться о продлении контракта. Летом игрок станет свободным агентом. 0