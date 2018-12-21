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    «Челси» намерен провести обмен Мората на Игуаина

    Трансферы Футбол Англии Челси Футбол Италии Милан Ювентус
    «Челси» проявляет интерес к Гонсало Игуаину, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин
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    По его информации, на трансфере настаивает главный тренер «синих» Маурицио Сарри.

    Сообщается, что лондонский клуб готов предложить обмен: Альваро Мората отправится в «Милан», а Гонсало Игуаин — в «Челси».

    Напомним, что «Милан» арендовал 31-летнего Игуаина у «Ювентуса» минувшим летом за 18 миллионов евро с правом последующего выкупа за 36 миллионов.

    Однако появилась информация, что «Милан» не будет выкупать трансфер форварда. В этом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате Италии и забил пять голов. 0

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