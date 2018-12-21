«Челси» намерен провести обмен Мората на Игуаина

проявляет интерес к, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, на трансфере настаивает главный тренер «синих» Маурицио Сарри.

Сообщается, что лондонский клуб готов предложить обмен: Альваро Мората отправится в «Милан», а Гонсало Игуаин — в «Челси».

Напомним, что «Милан» арендовал 31-летнего Игуаина у «Ювентуса» минувшим летом за 18 миллионов евро с правом последующего выкупа за 36 миллионов.

Однако появилась информация, что «Милан» не будет выкупать трансфер форварда. В этом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате Италии и забил пять голов. 0