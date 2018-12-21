Бонусы и акции букмекерских контор

Выбирать букмекерские конторы можно по разным критериям. Чаще всего беттеры выбирают компании по размеру коэффициентов и общему удобству сервисов, однако в последние годы особую роль в выборе компаний стали играть бонусы.

Если раньше бонусы предлагались лишь единицами компаний, а их размеры были совсем небольшими, то сегодня ситуация значительно изменилась. Бонусы своим игрокам предлагают почти все действующие конторы, а размеры бонусов могут достигать 50 тыс. руб. Именно поэтому сегодня бонусам уделяется особое значение.

Приветственные бонусы

Поскольку конкуренция на букмекерском рынке сегодня очень высока, компании стараются привлечь игроков выгодными приветственными бонусами. В первую очередь это касается приветственных фрибетов (бесплатных ставок), размеры которых сегодня составляют от 500 до 50 000 руб.

Получить небольшие бонусы в размере 500-3000 руб может каждый официально зарегистрировавшийся игрок, но чтобы получить особо крупные бонусы, необходимо постараться. Для этого нужно либо пройти регистрацию в особо удачный период (когда компания повышает размеры приветственных бонусов), либо выполнить определённый алгоритм действий.

Например, зачастую компании требуют совершения ставок на сумму, в несколько раз превышающую сумму планируемого бонуса. Так, чтобы получить бонус в размере 15 тыс. руб, игроку требуется сделать более 10 ставок на общую сумму, в 3 раза превышающую 15 тыс. руб.

Конечно, условия начисления бонусов могут быть самыми разными, и иногда компании радуют своих беттеров более простыми условиями. Всю информацию о повышенных бонусах и остальных акциях вы сможете узнавать благодаря нашему сайту.

Какие ещё бонусы предлагают букмекерские конторы?

Помимо выгодных приветственных фрибетов, компании могут предлагать дополнительные бонусные программы. Например, многие компании предлагают выгодные накопительные системы, которые подразумевают начисление бонусных средств на счёт благодаря постоянным ставкам.

Алгоритм начисления дополнительных бонусных средств зависит от выбранной компании. Как только вами будет накоплена определённая бонусная сумма (например, бонусные 500 рублей), вы сможете поставить эти средства вместо денег с основного счёта. Подробнее о всех бонусах и акциях букмекерских контор можно узнать на сайте.

Также многие компании делают прибавки к коэффициентам на экспрессы. Например, если вы наберёте экспресс из событий, коэффициент к каждому из которых превышает 2, то сможете получить прибавку 5% к общему коэффициенту. Более подробно ознакомиться с условиями начисления бонусов вы можете, изучив наш сайт или посетив порталы букмекерских компаний. 0