СМИ: «Зенит» подпишет троих игроков этой зимой

«Зенит» не останется без новичков
ФК «Зенит»
По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, еще один футболист должен усилить атакующую линию.
От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если кто-то покинет команду.
Напомним, контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно. В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет подобрана замена.
После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка. 0