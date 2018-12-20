СМИ: «Зенит» подпишет троих игроков этой зимой

определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

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По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, еще один футболист должен усилить атакующую линию.

От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если кто-то покинет команду.

Напомним, контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно. В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет подобрана замена.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка. 0