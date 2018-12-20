«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренерможет покинуть свой пост уже в январе, сообщает Football Italia.

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По информации издания, руководство клуба дало итальянскому специалисту время до конца декабря.

За этот период «Милану» предстоит провести три матча в Серии А — с «Фиорентиной» (22 декабря), «Фрозиноне» (26 декабря) и СПАЛом (29 декабря). Если результаты команды будут неудовлетворительными, Гаттузо будет отправлен в отставку.

В настоящий момент в список возможных сменщиков итальянца на посту главного тренера россонери входят два специалиста: Роберто Донадони и Арсен Венгер.

«Милан» после 16 туров занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 27 очков. Выше россонери располагаются «Интер» (32), «Наполи» (38) и «Ювентус» (46). 0