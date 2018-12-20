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    Глушаков в будущем хочет тренировать «Спартак»

    Спартак Футбол России
    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «Мне еще многому учиться, я это прекрасно понимаю. В ВШТ я пришел, чтобы получать знания на будущее. Какие вопросы задавали? Как я буду взламывать фланги. Я объяснил, как это будет при атаке и обороне. Конечно, коллегии отвечать сложнее, чем журналистам. С прессой можно увильнуть и уйти от ответа, а там прямые вопросы — настоящий экзамен.

    Кого хочу возглавить в будущем — "Спартак" или "Манчестер Юнайтед"? Конечно, "Спартак"!» — цитирует Глушакова телеканал «360».

    Напомним, Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В составе «красно-белых» хавбек завоевал титул чемпиона России, а также Суперкубок страны. 0

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