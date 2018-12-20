Глушаков в будущем хочет тренировать «Спартак»

Капитанподелился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

«Мне еще многому учиться, я это прекрасно понимаю. В ВШТ я пришел, чтобы получать знания на будущее. Какие вопросы задавали? Как я буду взламывать фланги. Я объяснил, как это будет при атаке и обороне. Конечно, коллегии отвечать сложнее, чем журналистам. С прессой можно увильнуть и уйти от ответа, а там прямые вопросы — настоящий экзамен.

Кого хочу возглавить в будущем — "Спартак" или "Манчестер Юнайтед"? Конечно, "Спартак"!» — цитирует Глушакова телеканал «360».

Напомним, Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. В составе «красно-белых» хавбек завоевал титул чемпиона России, а также Суперкубок страны. 0