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    Серия А может продлить зимнее трансферное окно

    Трансферы Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Итальянская федерация футбола может отказаться от своих планов закрыть трансферное окно Серии А 18 января, сообщает Football-Italia.

    Серия А может продлить зимнее трансферное окно
    Серия А может продлить зимнее трансферное окно
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    По информации издания, Серия А планирует продлить январское трансферное окно до 31 января. Такое решение о крайнем сроке трансферного было принято минувшим летом для того, чтобы клубы завершили все свои трансферные дела до возобновления чемпионата после зимней паузы.

    «Мы ждем решения от руководство Серии А, и если они будут согласны, я обращусь с просьбой к ФИФА о продлении окна до 31 января», — сказал президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина. 0

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