Серия А может продлить зимнее трансферное окно
goal.com
По информации издания, Серия А планирует продлить январское трансферное окно до 31 января. Такое решение о крайнем сроке трансферного было принято минувшим летом для того, чтобы клубы завершили все свои трансферные дела до возобновления чемпионата после зимней паузы.
«Мы ждем решения от руководство Серии А, и если они будут согласны, я обращусь с просьбой к ФИФА о продлении окна до 31 января», — сказал президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина. 0