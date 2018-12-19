«Реал» заинтересован в хавбеке дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо входит в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Don Balon

По информации издания, руководство мадридского «Реала» рассматривает Санчо в качестве основной трансферной цели на 2019 год.

В приобретении 18-летнего английского футболиста лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес, который готов заплатить за игрока 70 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач. Контракт Санчо с дортмундцами рассчитан до лета 2022 года.

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2017 году английский клуб предложил ему первый профессиональный контракт, однако игрок ответил отказом и перебрался в дортмундскую «Боруссию».

В услугах английского полузащитника заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». 0