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    «Реал» заинтересован в хавбеке дортмундской «Боруссии»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо входит в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Don Balon.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо
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    По информации издания, руководство мадридского «Реала» рассматривает Санчо в качестве основной трансферной цели на 2019 год.

    В приобретении 18-летнего английского футболиста лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес, который готов заплатить за игрока 70 миллионов евро.

    В этом сезоне хавбек провел за «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач. Контракт Санчо с дортмундцами рассчитан до лета 2022 года.

    Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2017 году английский клуб предложил ему первый профессиональный контракт, однако игрок ответил отказом и перебрался в дортмундскую «Боруссию».

    В услугах английского полузащитника заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». 0

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