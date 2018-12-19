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    Родионов объяснил, почему покинул пост гендиректора «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Новый спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал почему покинул пост генерального директора клуба по собственному желанию.

    Сергей Родионов
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    Напомним, по итогам заседания совета директоров «Спартака» 18 декабря исполняющим обязанности генерального директора был назначен вице-президент клуба Наиль Измайлов.

  • Родионов стал спортивным директором «Спартака»
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    • «Это было моё личное желание. По сути, я всегда занимался спортивными вопросами. Изначально, ещё в 2015 году, я приходил в клуб на должность, которая это подразумевала.

    Да, теперь будет легче работать, сконцентрировавшись на спортивных вопросах. В моей зоне ответственности по-прежнему остаются академия, молодёжный состав, "Спартак-2" и основной состав.

    Как видите, по сути ничего не меняется в плане моего функционала — просто он более конкретизирован», — цитирует Родионова Sport24.

    В данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с «Краснодаром» 3 марта. 0

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