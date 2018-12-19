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    «Арсенал» хочет подписать голкипера «Реала»

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    Лондонский «Арсенал» хочет подписать голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

    Кейлор Навас
    Кейлор Навас
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    Как сообщает fichajes.net, в трансфере заинтересован лично главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

    Напомним, 32-летний Навас потерял место в основе «Реала» после того, как в команду пришел бельгиец Тибо Куртуа. Ранее сообщалось о том, что костариканец хочет покинуть мадридский клуб уже в зимнее межсезонье.

    В текущем сезоне Навас сыграл за «Реал» в восьми матчах.

    В «Арсенале» основным голкипером в последнее время является немец Бернд Лено. Также в этом сезоне ворота команды защищает ветеран Петр Чех. 0

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