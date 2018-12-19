«Арсенал» хочет подписать голкипера «Реала»

Лондонскийхочет подписать голкипера

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Как сообщает fichajes.net, в трансфере заинтересован лично главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

Напомним, 32-летний Навас потерял место в основе «Реала» после того, как в команду пришел бельгиец Тибо Куртуа. Ранее сообщалось о том, что костариканец хочет покинуть мадридский клуб уже в зимнее межсезонье.

В текущем сезоне Навас сыграл за «Реал» в восьми матчах.

В «Арсенале» основным голкипером в последнее время является немец Бернд Лено. Также в этом сезоне ворота команды защищает ветеран Петр Чех. 0