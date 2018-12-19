«Милан» нацелился на форварда «Севильи»

Нападающийможет в январе 2019 года перейти в, утверждает Marca.

По данным источника, «Севилья» готова расстаться с колумбийским форвардом на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Однако «Милан» против этого: боссы «россонери» хотят арендовать Муриеля без опции обязательного выкупа.

Ранее колумбиец выступал в Италии за «Сампдорию», «Лечче» и «Удинезе». Летом 2017 года Севилья приобрела игрока у «Сампдории» за 21,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Примеры Муриель провел шесть матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. 0