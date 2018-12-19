«Реал» хочет вернуть Моуринью, предлагая ему 20 млн евро в год

По информации издания, испанский клуб контактировал со специалистом по поводу его возвращения ещё в октябре.
Кроме того, вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес, второй человек в Мадриде после Флорентино Переса, общался с агентом Жорже Мендешом, который представляет интересы португальского тренера.
Агент отказал по причинам, не связанными с контрактом Моуринью с «Манчестер Юнайтед», но отказ не был окончательным.
«Реал» готов подписать контракт с Моуринью после 1 июля 2019 года, чтобы не платить неустойку «МЮ» в размере 5 миллионов евро.
Португальцу предложат 20 миллионов евро в год, значительную сумму на трансферы и свободу действий в трансферной политике.
Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0