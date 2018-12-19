«Реал» хочет вернуть Моуринью, предлагая ему 20 млн евро в год

Руководство мадридского «Реала» хочет вернуть на должность главного тренера Жозе Моуринью, который накануне был уволен из «Манчестер Юнайтед», сообщает El Pais

Жозе Моуринью uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации издания, испанский клуб контактировал со специалистом по поводу его возвращения ещё в октябре.

Кроме того, вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес, второй человек в Мадриде после Флорентино Переса, общался с агентом Жорже Мендешом, который представляет интересы португальского тренера.

Агент отказал по причинам, не связанными с контрактом Моуринью с «Манчестер Юнайтед», но отказ не был окончательным.

«Реал» готов подписать контракт с Моуринью после 1 июля 2019 года, чтобы не платить неустойку «МЮ» в размере 5 миллионов евро.

Португальцу предложат 20 миллионов евро в год, значительную сумму на трансферы и свободу действий в трансферной политике.

Моуринью работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 0