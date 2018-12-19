Колосков: Уход Мутко из РФС — это хорошо

Почетный президент РФСпрокомментировал уход с поста президента Российского футбольного союза.

«В нынешней ситуации уход Мутко — это хорошо. РФС практически год отработал без прямого руководителя. Да, был исполняющий обязанности президента, Александр Алаев, но человек на такой должности не может принимать серьезные решения, поэтому Алаеву приходилось постоянно ездить к Мутко и согласовывать все действия с законно избранным президентом.

Год без президента союза прошел как бы по течению, слава богу, не происходило никаких серьезных колебаний, но отсутствие главы вредило делу. Я много раз говорил, что нельзя совмещать должность президента футбольного союза с какой-либо еще, тем более, с должностью вице-премьера правительства», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

«Виталий Леонтьевич понял, что у него нет возможности дальше возглавлять РФС и принял, как мне кажется, правильное решение в пользу дела», — добавил почетный президент организации.

Напомним, исполнять обязанности главы РФС будет Сергей Прядкин. 0