ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноТри кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?
  • 12:59
    • Мутко покинул пост президента РФС
  • 12:52
    • «МЮ» объявил о назначении Сульшера на пост и.о. главного тренера
  • 12:11
    • «Авангард» подписал контракт с экс-нападающим ЦСКА
  • 09:39
    • Молодежная сборная России проиграла Швеции в товарищеской игре
  • 08:23
    • «Манчестер Юнайтед» возглавит бывший игрок клуба
    Все новости спорта

    Колосков: Уход Мутко из РФС — это хорошо

    Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В нынешней ситуации уход Мутко — это хорошо. РФС практически год отработал без прямого руководителя. Да, был исполняющий обязанности президента, Александр Алаев, но человек на такой должности не может принимать серьезные решения, поэтому Алаеву приходилось постоянно ездить к Мутко и согласовывать все действия с законно избранным президентом.

    Год без президента союза прошел как бы по течению, слава богу, не происходило никаких серьезных колебаний, но отсутствие главы вредило делу. Я много раз говорил, что нельзя совмещать должность президента футбольного союза с какой-либо еще, тем более, с должностью вице-премьера правительства», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

    «Виталий Леонтьевич понял, что у него нет возможности дальше возглавлять РФС и принял, как мне кажется, правильное решение в пользу дела», — добавил почетный президент организации.

    Напомним, исполнять обязанности главы РФС будет Сергей Прядкин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Реальная замена Комбарову или второй Педро Роша?
  • Вчера в 15:46
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм»
  • 1.90
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» против «Магнитки» — чего ждать от битвы фаворитов Востока?
  • «Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» в третий раз поборется за Кубок мира
  • «Касима Антлерз» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.50
    •
  • «Шальке» — «Байер»: победу одержит сильнейший
  • «Шальке» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Пазл сложился. Как Клопп превзошел Бенитеса и РоджерсаНемецкий тренер нашел идеальный баланс двух стилей и обошел своих предшественников Вчера в 19:110
  • 16:06
    • Колосков: Уход Мутко из РФС — это хорошо
  • 15:44
    • Галактионов назначен главным тренером молодежной сборной России
  • 15:28
    • СМИ: Почеттино хочет возглавить «МЮ»
    Игроки «Динамо» Хоккей КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Адмирал», СКА разгромил «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря Вчера в 19:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Реал» в финал КЧМ?
  • 3.20
    •
  • 15:12
    • Прядкин: Лимит на легионеров не будет меняться до сезона 2020-2021
  • 14:57
    • Исполком РФС отложил вопрос о статусе белорусских футболистов в РПЛ
  • 14:44
    • Прядкин не планирует выдвигаться на пост президента РФС
    Айртон Футбол Реальная замена Комбарову или второй Педро Роша?Рассказываем о бразильском новичке «красно-белых» Айртоне Вчера в 15:460
  • 11:30
    • Луис Адриано назвал самого ценного игрока в «Спартаке»
  • 11:56
    • «Монако» хочет усилится бельгийским нападающим
  • 11:40
    • Серия А может продлить зимнее трансферное окно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие