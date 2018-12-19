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    «Бавария» заплатит 80 миллионов евро за защитника «Атлетико»

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    Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает Marca.

    Лукас Эрнандес
    Лукас Эрнандес
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    По данным издания, 1 января, в день открытия трансферного окна в Германии, немецкий клуб объявит о переходе 22-летнего французского футболиста.

    Контракт Эрнандеса с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. «Бавария» готова выплатить 80 миллионов евро отступных за игрока. Контракт футболиста с мюнхенцами будет рассчитан до 2023 года.

    В текущем сезоне Эрнандес провел 17 матчей за «Атлетико». В 2018 году в составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. 0

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