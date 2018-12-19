Луис Адриано назвал самого ценного игрока в «Спартаке»

Нападающийответил на вопросы болельщиков «красно-белых».

«Самым ценным игроком "Спартака" считаю себя. Самый красивый гол за "Спартак"? В ворота "Зенита". Я получил мяч в центре поля, отдал Самедову, тот "протащил" его немного и отдал Зе. Он отпасовал вновь мне. Я пробил по воротам и попал в цель.

Кто из спартаковской молодежи самый талантливый? Ломовицкий — хороший игрок. У него есть все качества, которые нужны футболисту. Быстрый, способный, волевой. Быстро учится. Кто лучший игрок в РПЛ? Зе Луиш», — сказал Адриано клубному телевидению.

В этом сезоне Адриано провел за «красно-белых» 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. 0