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    • Родионов стал спортивным директором «Спартака»
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    Родионов стал спортивным директором «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Состоялось заседание совета директоров «Спартака», сообщает официальный сайт красно-белых.

    Сергей Родионов
    Сергей Родионов
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    Произошли изменения в руководстве клуба. Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором.

    Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов, при этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.

    Сергей Родионов занимал должность гендиректора «Спартака» с лета 2015 года. До этого он работал на различных тренерских должностях красно-белых с 1996 года (с перерывами).

    Наиль Измайлов трудится в «Спартаке» с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.

    «Спартак» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

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