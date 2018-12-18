Родионов стал спортивным директором «Спартака»

Состоялось заседание совета директоров сообщает официальный сайт красно-белых.

Сергей Родионов ФК «Спартак» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Произошли изменения в руководстве клуба. Сергей Родионов по личной инициативе освобожден от должности генерального директора и назначен спортивным директором.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов, при этом он сохраняет за собой пост вице-президента клуба.

Сергей Родионов занимал должность гендиректора «Спартака» с лета 2015 года. До этого он работал на различных тренерских должностях красно-белых с 1996 года (с перерывами).

Наиль Измайлов трудится в «Спартаке» с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.

«Спартак» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0