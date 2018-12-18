СМИ: «Барселона» договорилась о переходе с полузащитником ПСЖ

Адриен Рабьо
AS
По информации источника, каталонский клуб договорился с футболистом об условиях будущего контракта. Ожидается, что переход Рабьо в «Барселону» состоится в летнее трансферное окно 2019 года.
Ранее спортивный директор парижан Антеро Энрике заявил, что Рабьо отказался продлевать соглашение с клубом и по этой причине останется на скамейке запасных на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего французского полузащитника также заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм». 0