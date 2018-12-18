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    «Спартак» усилился бразильским защитником

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Флуминенсе» защитника Айртона Лукаса.

    Айртон Лукас
    Айртон Лукас
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    «Красно-белые» подписали с 21-летним футболистом долгосрочный контракт.

    Лукас родился 19 июня 1997 года в городе Карнауба-дус-Дантас, обучался в академии клуба «АБС». В 2014 году он перешел в знаменитую академию «Флуминенсе», воспитавшую Марсело и Тиаго Силву, а через год дебютировал за первую команду. В 2016 выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м — за «Лондрину».

    В нынешнем сезоне Айртон провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии, 11 — в чемпионате штата и 10 игр в Южноамериканском кубке.

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    • «Я счастлив, для меня большая честь выступать за "Спартак". Благодарю за все усилия, затраченные на заключение моего контракта. Я выложусь на 100 процентов, посвящу себя защите цветов клуба и дальнейшему развитию», — написал Лукас на странице в Instagram. 0

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