Мусаев: Для нас всех матчи с «Байером» — это великолепная мотивация

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Кубанский клуб 14 и 21 февраля проведет матчи с «Байером».

«На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается. Все, кто вышли в 1/16 финала — либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол.

По "Байеру" прямо сейчас полной информации у нас нет, но если верить ресурсу Transfermarket, в этой команде есть футболисты стоимостью по 45 миллионов евро и даже 55 миллионов.

Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован, там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты.

Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня. На такие матчи никого не нужно специально настраивать.

Для нас всех это великолепная мотивация. Мы уверенны в своих силах, будем готовиться и сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0