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    Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с «Ливерпулем» (1:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Погба не претендовал на место в основном составе. В настоящий момент я полностью доволен Неманьей Матичем, Джесси Лингардом и Андером Эррерой.

    Что касается Ромелу Лукаку, то он провел неплохой матч. Боролся, двигался и создал момент с голом. Иногда ему не удается делать правильное первое касание, из-за чего мяч достается сопернику, но Ромелу исправился. Он продолжает прогрессировать», — цитирует Моуринью Goal.

    «Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. 0

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