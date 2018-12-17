Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Жозе Моуринью
Sky Sports
«Погба не претендовал на место в основном составе. В настоящий момент я полностью доволен Неманьей Матичем, Джесси Лингардом и Андером Эррерой.
Что касается Ромелу Лукаку, то он провел неплохой матч. Боролся, двигался и создал момент с голом. Иногда ему не удается делать правильное первое касание, из-за чего мяч достается сопернику, но Ромелу исправился. Он продолжает прогрессировать», — цитирует Моуринью Goal.
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. 0