Крыховяк: В Лиге чемпионов не хватило постоянства

Полузащитникподелился мыслями о выступлении команды в групповом этапе

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«Пять поражений в Лиге чемпионов? Мы не играли хуже. Вспомните первую игру в Турции. Мы уступили 0:3, но нельзя сказать, что выглядели плохо. Когда мы победили дома "Галатасарай", поняли: "Всё возможно, и это не так трудно". В тот момент мы были и счастливы, и расстроены одновременно: мы можем лучше.

Нам просто необходима концентрация с первой до последней минуты и умение перестраиваться по ситуации. Если потеряли мяч — значит надо действовать компактнее и вернуться его. В этом плане не хватило постоянства, какой-то регулярности в действиях», — цитирует Крыховяка «Чемпионат».

«Железнодорожники» заняли последнее место в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». 0