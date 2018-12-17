Ковач: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников

Главный тренер «Баварии»высказал мнение о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедшей в Швейцарии.

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Мюнхенский клуб начнет плей-офф главного клубного турнира со встречи с английским «Ливерпулем».

«Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы — "Бавария"!

"Ливерпуль" понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы — 50 на 50», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0