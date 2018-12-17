Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

Юрген Клопп
uefa.com
Английский клуб начнет плей-офф главного клубного турнира со встречи с мюнхенской «Баварией».
«Все понимают, что атмосфера будет великолепной. Это будет прекрасный выезд для наших болельщиков, замечательный город, так что все отлично.
Перелет не самый дальний, к тому же о Германии мы определенно знаем больше, чем о других чемпионатах.
Это правда, но большого значения не имеет. В итоге все решать парням непосредственно на поле. Попробуем.
С последней моей игры против "Баварии" прошло долгое время. Конечно, я с нетерпением жду новой встречи», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0