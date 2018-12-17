Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья»

Спортивный директор «Байера»высказал мнение о, который достался его команде в соперники при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

«ФК "Краснодар" — опасный соперник. Команда финишировала в группе второй, но с таким же количеством очков, как и у "Севильи", что говорит о многом.

Задача у нас неизменная — выход в следующий раунд», — приводит слова Феллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Байер» занял первое место в группе A, набрав 13 очков в шести матчах. В бундеслиге после 15 туров команда идет на 11-м месте.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар», ответный — 21 февраля на «БайАрене» в Леверкузене. 0