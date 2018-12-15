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    Хавбек «Янг Бойз» попал в сферу интересов «Ромы»

    Трансферы Футбол Италии Рома
    Полузащитник «Янг Бойз» Секу Саного попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Gazzetta dello Sport.

    Секу Саного
    Секу Саного
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    По информации источника, спортивный директор римского клуба Рамон Мончи лично выразил заинтересованность в этом трансфере. Соглашение 29-летнего ивуарийского полузащитника со швейцарским клубом рассчитано до лета 2021 года.

    Также в сферу интересов «джаллоросси» входит полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль.

    Саного выступает в составе «Янг Бойз» с 2014 года, перейдя из «Туна». В текущем сезоне 29-летний игрок провел 22 поединка за «желто-черных», отличившись одним голом и семью ассистами. 0

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