Моуринью недоволен руководством «Манчестер Юнайтед»

Главный тренервинит в неудачах команды в нынешнем сезоне боссов клуба.

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Как сообщает The Telegraph, португалец по-прежнему недоволен, что боссы Манчестера летом не приобрели новых игроков на позиции, которые он просил усилить. Кроме того, за две недели до открытия зимнего трансферного окна в клубе до сих пор не определились с будущими целями и с тем, кто из футболистов покинет «Олд Траффорд».

Также Моуринью остался расстроен тем фактом, что никто из высшего эшелона руководства не посетил выездной матч «красных дьяволов» с «Валенсией».

После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 16 очков от лидирующего «Ливерпуля». 0