«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»

в поединке 17 тура английской Премьер-лиги на своем поле одолелсо счетом 3:1 (1:0).

Дубль у «горожан» оформил Габриэл Жезус, а еще один мяч забил Рахим Стерлинг. У «ирисок» отличился Доминик Калверт-Льюин.

«МанСити» пока возглавил турнирную таблицу АПЛ и опережает на два очка «Ливерпуль», который вернет себе лидерство если обыграет завтра «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» дома встретится с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма».