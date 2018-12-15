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    «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» в поединке 17 тура английской Премьер-лиги на своем поле одолел «Эвертон» со счетом 3:1 (1:0).

    Футболисты «Манчестер Сити»
    Футболисты «Манчестер Сити»
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    Дубль у «горожан» оформил Габриэл Жезус, а еще один мяч забил Рахим Стерлинг. У «ирисок» отличился Доминик Калверт-Льюин.

    «МанСити» пока возглавил турнирную таблицу АПЛ и опережает на два очка «Ливерпуль», который вернет себе лидерство если обыграет завтра «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» с 24 очками располагается на седьмой строчке.

    В следующем туре «Манчестер Сити» дома встретится с «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур
    «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — Габриэл Жезус (22), 2:0 — Габриэл Жезус (50), 2:1 — Калверт-Льюин (65), 3:1 — Стерлинг (69)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (де Брюйне, 75), Бернарду Силва, Сане (Стерлинг, 66), Габриэл Жезус«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Мина, Бернард (Лукман, 57), Андре Гомеш, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис, 81), Коулмэн (Уолкотт, 57), Калверт-ЛьюинПредупреждения: Динь (19), Делф (76), Калверт-Льюин (76)
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