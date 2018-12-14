«Бока Хуниорс» не будет продолжать сотрудничество с главным тренером

покидает пост главного тренера

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Об этом заявил президент клуба Даниэль Анхелиси.

«Для нас будет лучше начать новый год с новым тренерским штабом. Мы говорим не "прощай", а "до свидания". Мы искренне относимся к Гильермо с уважением», — сказал Анхелиси, которого цитирует Sport.es.

Напомним, 45-летний Скелотто возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством «Бока Хуниорс» дважды выиграла чемпионат Аргентины, а также вышла в финал Кубка Либертадорес-2018, где уступила «Ривер Плейту». 0