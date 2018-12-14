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    «Бока Хуниорс» не будет продолжать сотрудничество с главным тренером

    Латинская Америка
    Гильермо Баррос Скелотто покидает пост главного тренера «Бока Хуниорс».

    Гильермо Баррос Скелотто
    Гильермо Баррос Скелотто
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    Об этом заявил президент клуба Даниэль Анхелиси.

    «Для нас будет лучше начать новый год с новым тренерским штабом. Мы говорим не "прощай", а "до свидания". Мы искренне относимся к Гильермо с уважением», — сказал Анхелиси, которого цитирует Sport.es.

    Напомним, 45-летний Скелотто возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством «Бока Хуниорс» дважды выиграла чемпионат Аргентины, а также вышла в финал Кубка Либертадорес-2018, где уступила «Ривер Плейту». 0

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