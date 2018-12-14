СМИ: «Спартак» согласовал условия трансфера защитника «Флуминенсе»

Московский «Спартак» близок к приобретению защитника «Флуминенсе» утверждает «Чемпионат».

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По информации издания, «красно-белые» согласовали с бразильским клубом условия трансфера 21-летнего футболиста.

Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В 2016 году защитник вызывался в молодежную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за бразильца около семи миллионов евро. «Флуминенсе» получит половину этой суммы, поскольку клубу принадлежит 50 процентов прав на игрока. 0