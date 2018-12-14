ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиСпаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 17:33
    • Бё выиграл спринт в Хохфильцене, Фуркад — второй
  • 17:16
    • УЕФА серьезно наказал «Милан» за нарушение правил финансового фейр-плей
  • 17:02
    • СМИ: «Спартак» согласовал условия трансфера защитника «Флуминенсе»
  • 16:48
    • Рылов и Морозов — золотые медалисты чемпионата мира в Ханчжоу
  • 14:53
    • Компания, подконтрольная президенту «Ростова», купила часть акций клуба
    Все новости спорта

    СМИ: «Спартак» согласовал условия трансфера защитника «Флуминенсе»

    Спартак РПЛ Футбол России Латинская Америка Трансферы Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» близок к приобретению защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса, утверждает «Чемпионат».

    Айртон Лукас
    Айртон Лукас
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, «красно-белые» согласовали с бразильским клубом условия трансфера 21-летнего футболиста.

    Лукас в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 28 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В 2016 году защитник вызывался в молодежную сборную Бразилии, проведя три встречи на турнире в Южной Корее.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за бразильца около семи миллионов евро. «Флуминенсе» получит половину этой суммы, поскольку клубу принадлежит 50 процентов прав на игрока. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
  • 00:28
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Эвертон»
  • 2.44
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Родные стены помогут «Нюрнбергу»
  • «Нюрнберг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Сельта» — «Леганес»: смогут ли хозяева подняться по турнирной таблице
  • «Сельта» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Колорадо» Варламова обыграет «Сент-Луис» Тарасенко
  • «Сент-Луис» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны«Красно-белые» проиграли «Вильярреалу» и вылетели из Лиги Европы 00:280
  • 13:10
    • Албин назвал фейком историю с бакланами
  • 12:14
    • Головин вернулся в общую группу «Монако»
  • 10:57
    • Четыре игрока ЦСКА включены в сборную недели ЛЧ по версии WhoScored
    Маурицио Сарри Футбол Сарри и его «Челси» могут взорвать АПЛМаурицио Сарри имеет все, чтобы покорить чемпионат Англии 00:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Нюрнберг» неудачную серию?
  • 2.35
    •
  • 17:51
    • Губерниев заявил о возможной дисквалификации пятерых российских биатлонистов
  • 11:59
    • «Фенербахче» назначил главного тренера
  • 11:46
    • Обидчик «Краснодара» претендует на звание игрока недели Лиги Европы
    «МЮ» не использовал шанс выиграть группу Футбол Моуринью намеренно ослабляет «МЮ»Реакция прессы матч «Валенсия» — «МЮ» Вчера в 18:120
  • 09:39
    • «Хьюстон» обыграл «Лейкерс», «Финикс» победил «Даллас»
  • 08:15
    • Определились возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы
  • 08:03
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие