Защитник «Ювентуса» перенесет операцию

Защитникв ближайшее время перенесет операцию на мениске.

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Об этом сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри, которого цитирует Twitter «Юве».

«Канселу испытывает проблемы с мениском, он перенесет операцию и вернется после зимнего перерыва», — сказал Аллегри.

«Также нам нужно оценить необходимость небольшой операции для Куадрадо», — добавил тренер.

Отметим, что до конца года «Ювентусу» предстоит провести еще четыре матча Серии А, после чего чемпионат возьмет паузу до 20 января.

В текущем сезоне на счету Канселу 15 матчей и 4 голевые передачи в составе «Ювентуса» во всех турнирах. 0