Защитник «Ювентуса» перенесет операцию

Жоау Канселу
Juventus.com
Об этом сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри, которого цитирует Twitter «Юве».
«Канселу испытывает проблемы с мениском, он перенесет операцию и вернется после зимнего перерыва», — сказал Аллегри.
«Также нам нужно оценить необходимость небольшой операции для Куадрадо», — добавил тренер.
Отметим, что до конца года «Ювентусу» предстоит провести еще четыре матча Серии А, после чего чемпионат возьмет паузу до 20 января.
В текущем сезоне на счету Канселу 15 матчей и 4 голевые передачи в составе «Ювентуса» во всех турнирах. 0