«Байер» разгромил АЕК на выезде

«Байер» забил пять голов
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Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась победой гостей со счетом 5:1.
В составе победителей по дублю оформили Доминик Кор и Лукас Аларио, а еще один гол забил Паулинью. За АЕК гол забил Давид Катала. Леверкузенцы вышли в плей-офф с первого места.
В другом матче тура, который проходил параллельно, болгарский «Лудогорец» на своем поле сыграл вничью с «Цюрихом» со счетом 1:1. Благодаря этому результату и поражению АЕКа швейцарский клуб смог выйти в плей-офф Лиги Европы. 0