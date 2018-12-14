«Байер» разгромил АЕК на выезде

на выезде разгромил кипрскийв матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Байер» забил пять голов twitter.com/bayer04fussball 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась победой гостей со счетом 5:1.

В составе победителей по дублю оформили Доминик Кор и Лукас Аларио, а еще один гол забил Паулинью. За АЕК гол забил Давид Катала. Леверкузенцы вышли в плей-офф с первого места.

В другом матче тура, который проходил параллельно, болгарский «Лудогорец» на своем поле сыграл вничью с «Цюрихом» со счетом 1:1. Благодаря этому результату и поражению АЕКа швейцарский клуб смог выйти в плей-офф Лиги Европы. 0