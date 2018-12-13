ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппБольшая перемена. Клопп создал новый «Ливерпуль»
  • 11:36
    • Российские биатлонисты будут допрошены по допинговому делу 13 декабря
  • 11:18
    • Абель Эрнандес останется в ЦСКА до лета
  • 08:52
    • «Бостон» одержал седьмую победу подряд, «Юта» разгромила «Майами»
  • 08:03
    • ЦСКА интересуется хавбеком сборной Японии
  • 04:12
    • Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Криштиану Роналду: Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги завершения группового этапа Лиги чемпионов для своей команды и поделился мнением о ее шансах на дальнейший успех в турнире.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов, и я уверен, что мы будем полностью готовы к ней. Я спокоен, потому что знаю потенциал этой команды и собственный потенциал.

    Что касается матча с "Янг Бойз", я мог без труда забить несколько голов, но это футбол, и теперь нам нужно сфокусироваться на следующей игре», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

    В текущем розыгрыше турнира на счету Криштиану всего один мяч в пяти встречах.

    Отметим, что «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места в группе H, тогда как вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • ЦСКА сотворил бесполезное чудо на «Сантьяго Бернабеу»
  • 02:33
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Спартак»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия обыграет Швецию в первом матче Кубка Первого канала
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сыграет ли тренерская отставка в «Вильярреале» на руку «Спартаку»?
  • «Вильярреал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Подвинет ли «Севилья» «Краснодар»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 4.33
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол ЛЧ. ЦСКА разгромил «Реал», «МЮ» проиграл в гостях у «Валенсии»Результаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 01:04
    • «Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ
  • 01:03
    • Дубль Оаро принес «Янг Бойз» победу над «Ювентусом»
  • 01:03
    • «Аякс» и «Бавария» забили шесть голов
    «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча Футбол «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Тоттенхэм» Вчера в 19:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Черные орлы» выйдут в 1/16 финала ЛЕ
  • 2.92
    •
  • 12:05
    • Моуринью: «МЮ» не блистал на групповом этапе, но вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 11:51
    • Криштиану Роналду: Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов
  • 11:03
    • Канчельскис: ЦСКА наказал «Реал» за пижонство
    Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика Футбол Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон«Красные» не зря заплатили за бразильца 67 миллионов фунтов стерлингов Вчера в 13:150
  • 00:56
    • «МЮ» уступил «Валенсии», но вышел в плей-офф ЛЧ
  • 22:46
    • ЦСКА разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но не вышел в ЛЕ
  • 09:53
    • Левандовски: Если забиваешь три мяча, то не можешь не получить удовольствие от игры
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие