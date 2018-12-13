Криштиану Роналду: Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов

Нападающийподвел итоги завершения группового этапа Лиги чемпионов для своей команды и поделился мнением о ее шансах на дальнейший успех в турнире.

Криштиану Роналду ndtv.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов, и я уверен, что мы будем полностью готовы к ней. Я спокоен, потому что знаю потенциал этой команды и собственный потенциал.

Что касается матча с "Янг Бойз", я мог без труда забить несколько голов, но это футбол, и теперь нам нужно сфокусироваться на следующей игре», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

В текущем розыгрыше турнира на счету Криштиану всего один мяч в пяти встречах.

Отметим, что «Ювентус» вышел в плей-офф с первого места в группе H, тогда как вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед». 0