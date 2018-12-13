Канчельскис: ЦСКА наказал «Реал» за пижонство

Бывший игрок сборной России— о победе ЦСКА в гостевом матче с «Реалом» (3:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед матчем читал высказывания: "Реал" — это "Реал", и для нас каждая игра важна, и в каждом матче мы должны побеждать». И после этого выставлять на матч Лиги чемпионов такой состав? Это по-пижонски. И за такое нужно наказывать, что, собственно ЦСКА и сделал.

Тут было непонятное высказывание и действия тренера мадридистов. Ведь если утверждаешь, что каждая игра важна — нужно выставлять оптимальный состав, а не такой. Видимо думали что приедет непонятно какая команда? Но ведь ЦСКА один из лидеров нашего чемпионата, к тому же они постоянно играют в Лиге чемпионов. А раз было такое отношение — они логично за него получили«, — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

Несмотря на победу, ЦСКА с 7 очками занял последнее место в группе, уступив "Виктории" по дополнительным показателям, и не попал в Лигу Европы. 0