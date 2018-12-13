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    Абель Эрнандес останется в ЦСКА до лета

    Трансферы Футбол России ЦСКА
    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал свое будущее в российской команде после победы армейцев над «Реалом».

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
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    «Все огорчены. Мы довольны игрой, но не исходом турнира. Гончаренко сказал всей команде: "Молодцы, отличная работа, спасибо вам". Но этот этап позади, и уже сейчас все наши мысли — об РПЛ.

    Последний матч в ЦСКА? Нет, сегодня мой агент провел беседу с клубом. Думаю, могу сказать, что точно останусь по крайней мере на полгода. Постараюсь оставить всего себя на поле и принести ЦСКА как можно больше пользы. Я точно здесь до лета!

    Хочу помочь ЦСКА победить в чемпионате страны в этом сезоне. А почему нет? Это наша цель», — цитирует уругвайца Sport24.

    Напомним, ЦСКА накануне обыграл «Реал» (3:0) в гостях в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Эрнандес вышел на поле на 84-й минуте, заменив Федора Чалова. 0

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