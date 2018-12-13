Ханни: Глушаков — наш капитан, мы его поддерживаем

Полузащитниквыразил поддержку капитану команды

«Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем», — сказал Ханни «Чемпионату».

Также Ханни прокомментировал информацию о том, что Глушаков якобы повлиял на результаты голосования при выборе капитана команды.

«Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлен, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков. Голосование за выбор капитана проходило в Москве. Говорю вам, Глушаков — наш капитан, в решении команды не может быть сомнений», — отметил полузащитник «Спартака». 1