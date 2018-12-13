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    СМИ: «Рубин» расторгнет контракт с испанским защитником

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Рубин» может расторгнуть контракт с испанским защитником Чико Флоресом.

    Чико Флорес
    Чико Флорес
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    Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

    Футболист уже почти три месяца не попадает в заявку «Рубина» — в последний раз он выходил на поле еще 22 сентября.

    Флорес был отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одним из ассистентов Курбана Бердыева. Кроме того, испанец был недоволен регулярными задержками по зарплате.

    Отмечается, что «Рубин» изучает возможность расторжения контракта, который рассчитан на два года. В клубе допускают, что возможны судебные разбирательства с игроком.

    До конфликта Флорес успел провести за «Рубин» 8 матчей в РПЛ. 0

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