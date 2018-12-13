СМИ: «Рубин» расторгнет контракт с испанским защитником

может расторгнуть контракт с испанским защитником

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Футболист уже почти три месяца не попадает в заявку «Рубина» — в последний раз он выходил на поле еще 22 сентября.

Флорес был отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одним из ассистентов Курбана Бердыева. Кроме того, испанец был недоволен регулярными задержками по зарплате.

Отмечается, что «Рубин» изучает возможность расторжения контракта, который рассчитан на два года. В клубе допускают, что возможны судебные разбирательства с игроком.

До конфликта Флорес успел провести за «Рубин» 8 матчей в РПЛ. 0