Дзюба признан лучшим футболистом года в России

Нападающийпризнан лучшим футболистом 2018 года в России.

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Дзюба признан лучшим по итогам голосования тренеров, топ-менеджеров, болельщиков и журналистов. Нападающий «Зенита» набрал 279 баллов.

Второе место по итогам опроса занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (168 баллов), а замкнул тройку лучших защитник «армейцев» Марио Фернандес (138 баллов). В топ-5 также вошли полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (104 балла) и хавбек «Валенсии» Денис Черышев (49 баллов).

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом года был признан Квинси Промес, а в 2016-м — Федор Смолов. 0